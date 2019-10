La météo du mardi 29 octobre : très nuageuse

Le temps sera souvent très nuageux mardi sur l'ensemble du pays, avec des pluies et des vents soutenus sur les rivages, selon les prévisions de Météo-France lundi.

La météo sera variable de l'Aquitaine vers Midi-Pyrénées jusqu'au Languedoc-Roussillon. Le matin, le ciel sera chargé de brumes, brouillards et nuages bas, avant dissipation de l'humidité. Des nuages d'altitude resteront assez denses. Des averses se produiront dans l'après-midi. Sur la région PACA ainsi qu'en Corse, le ciel sera nuageux donnant des petites pluies puis des averses à partir de la mi-journée.

Le temps sera couvert de la Bretagne vers les pays de la Loire, du Poitou-Charentes vers la région Centre, le Limousin, l'Auvergne, la région Rhône-Alpes jusqu'en Bourgogne et Franche-Comté. Des pluies, temporairement soutenues en journée, toucheront la Bretagne ainsi que le nord des Alpes et le massif du Jura. Le ciel sera également assez chargé de la Normandie vers les Hauts de France et le Grand-Est mais le temps restera sec.

Jusqu'à 23 degrés en Provence et sur le Pays basque

Le vent sera soutenu sur les rivages de la Manche, en Bretagne de secteur est et de secteur ouest sur les caps corses. La Tramontane se lèvera l'après-midi.

Il fera le matin de 5 à 7 degrés sur le Grand-Est, de 7 à 10 degrés sur le quart nord-ouest, 10 à 12 degrés sur la moitié sud du pays et de 13 à 15 degrés sur le pourtour méditerranéen. L'après-midi, les températures maximales iront de 8 à 13 degrés sur le tiers nord du pays, de 13 à 18 degrés sur le centre, de 18 à 22 degrés sur le sud avec des pointes jusqu'à 23 degrés en Provence et sur le Pays basque.