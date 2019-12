La météo du mardi 24 décembre : pluvieuse le matin, du mieux dans l'après-midi

Le temps mardi sera pluvieux sur la majeure partie du pays, mais sec et ensoleillé sur les régions méditerranéennes et le relief pyrénéen, selon les prévisions de Météo-France. Certains cours d'eau de la Charente-Maritime et de l'Ille-et-Vilaine sont en vigilance orange pour le risque de crues. La Savoie et la Haute Savoie sont en vigilance orange pour avalanches.

Sur les régions méditerranéennes et le relief pyrénéen, le temps sera sec et assez bien ensoleillé. Le vent d'ouest soufflera de 70 à 90 km/h en rafales sur les côtes varoises et les extrémités de la Corse. Sur le reste du pays, la journée débutera sous un ciel très nuageux avec des pluies faibles ou des averses.

L'après-midi, un temps faiblement pluvieux s'attardera sur les plaines du Sud-Ouest, sur le Massif-central, le Jura et les Alpes. Il neigera une bonne partie de la journée sur les Alpes à partir de 2.000 m d'altitude, temporairement vers 800/1000 m dans les vallées intérieures.

Jusqu'à 19 degrés dans les Pyrénées

Au nord de la Seine, les nuages resteront nombreux avec des averses passagères qui pourront prendre un caractère orageux sur les Hauts de France. Ailleurs, le ciel deviendra variable avec le développement de belles éclaircies. Près de la Manche, le vent de sud-ouest avoisinera les 70 km/h en rafales.

Le matin, les températures iront de 2 à 6 degrés sur la façade est du pays et de 5 à 12 degrés ailleurs, de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 11 à 18 degrés du nord au sud, jusqu'à 19 degrés sur les départements pyrénéens.