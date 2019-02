La météo du lundi 4 février : encore perturbé, un peu de neige

Le temps lundi sera marqué par une nouvelle perturbation par le nord-ouest du pays et un peu de neige attendue de la Mayenne et de la Sarthe à la Normandie et aux Hauts de France parfois jusqu'au Poitou, selon les prévisions de Météo-France.

La perturbation s'étendra en matinée de la Bretagne et des Pays de Loire à la Normandie et les Hauts de France. Elle s'accompagnera d'un vent modéré de sud-ouest en bordure de Manche avec des rafales à 70/80km/h. L'après-midi, le temps perturbé et pluvio-neigeux s'étendra du Sud-ouest à la frontière belge.

Un temps plus calme à l'Est. Avant l'arrivée de la pluie, la neige se signalera parfois jusqu'en plaine, notamment du Nord à la région Centre et dans le Massif central et temporairement vers 1.000m sur les Pyrénées. Un temps variable plus frais avec quelques rares éclaircies reviendra en journée sur le Nord-ouest. Le temps sera plus calme à l'Est avec des éclaircies. Mais rapidement le ciel se voilera à l'approche de la dégradation qui arrivera par l'ouest. La tramontane faiblira en matinée. Quelques averses orageuses menaceront encore localement en matinée la Corse.

Jusqu'à 15 degrés sur le pourtour méditerranéen. Les gelées matinales seront généralisées dans l'intérieur, entre 0 et -5 degré d'ouest en est, et des températures légèrement positives près des côtes. Les maximales oscilleront entre 0 et 7 degrés d'est en ouest, 8 à 11 degrés sur la façade atlantique, et 10 à 15 près de la Méditerranée.

>> Voici la carte météo de lundi :

Carte Météo-France.