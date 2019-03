La météo du jeudi 7 mars : moins de vent, mais des averses

Le temps jeudi connaîtra moins de vent en général mais des averses sur les deux tiers nord du pays, selon les prévisions de Météo-France. Jeudi matin, il pleuvra encore du Grand Est à PACA, de façon plus marquée à l'est du Rhône. Il neigera à partir de 1.800 puis 1.200 m d'altitude sur les Alpes. Ensuite, la perturbation quittera nos frontières par l'Est. Le sud de l'Aquitaine, l'Occitanie et la région PACA retrouveront un temps plus sec et plus ensoleillé. La tramontane et le vent d'ouest sur le relief et les caps corses atteindront temporairement 70 km/h en rafales.

Éclaircies et passages nuageux. Un temps plus mitigé s'installera sur le reste du pays pour la journée : éclaircies et passages nuageux porteurs d'averses alterneront. Les ondées seront plus marquées et ponctuellement orageuses sur la moitié nord-ouest. Elles seront neigeuses à partir de 1.000/1.200 m sur le relief du Massif central et les massifs de l'Est. Le vent d'ouest à sud-ouest restera sensible avec quelques rafales de 60 à 80 km/h en bord de mer et parfois au passage des averses.

Maximales en baisse. Les températures minimales seront comprises entre 4 et 8 degrés en général en plaine, entre 8 et 11 degrés sur les rivages de Méditerranée. En journée, les maximales seront en baisse, avec 11 à 15 degrés sur les deux tiers nord, 14 à 16 au sud de la Garonne, 15 à 19 sur le pourtour méditerranéen, voire 20/21 sur l'est de la Corse.