La météo du dimanche 5 janvier : beau au sud et gris au nord

Le temps dimanche sera très contrasté, avec soleil au sud et grisaille au nord, selon des prévisions de Météo-France. Le soleil dominera des Pyrénées vers le Languedoc-Roussillon, la région Paca et les Alpes, tout au long de la journée. Partout ailleurs, la grisaille reste de mise, avec brouillards et nuages bas, sauf au-delà de 700 à 800 mètres d'altitude.

Au sud, la grisaille évoluera favorablement dès le matin, et des éclaircies parviendront à s'imposer sur la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes et Paca. Des brouillards résiduels persisteront tout de même le long de la vallée de la Garonne. Le Mistral et la Tramontane atteindront 100 à 110 km/h dans la vallée du Rhône, 60 à 70 km/h le long du golfe du Lion, avant de se calmer en fin de soirée.

Jusqu'à 18 degrés en Corse

De faibles gelées sont à craindre au lever du jour, de l'ordre de -2 à -3 degrés. Ailleurs, le thermomètre affichera 2 à 6 degrés, et de 6 à 10 sur le pourtour méditerranéen ainsi qu'en Corse.

Les maximales atteindront de 6 à 10 degrés en général, et de 15 à 18 autour de la Grande Bleue ainsi qu'en Corse.