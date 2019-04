La météo de vendredi : un temps moins pluvieux mais nuageux

Le temps sera moins pluvieux vendredi mais demeurera nuageux sur la majeure partie de la France, selon Météo-France. En début de journée, le front pluvieux s'évacuera vers l'est. Il pleuvra encore en Alsace, dans le Sud-Est et sur la chaîne alpine, la limite pluie-neige se situant à 1000m sur le nord des Alpes, à 1.800m sur le sud. Le temps demeurera cependant instable sur le pays, avec une prédominance des passages nuageux.

Averses en série. Sur le Grand-Est, des éclaircies apparaîtront avec un risque d'averses. De la Basse-Normandie à la Nouvelle-Aquitaine, il faudra s'attendre dans un premier temps à des averses fréquentes et orageuses surtout sur l'Aquitaine. Mais une des éclaircies gagneront ces régions l'après-midi et les pluies deviendront éparses.

Sur les régions, du Nord, de l'Île de France, de Bourgogne-Franche-Comté, du Centre-Est et en descendant jusqu'à l'Occitanie et PACA, le ciel demeurera bien chargé avec des ondées orageuses fréquentes, surtout sur le Sud-Ouest. Les précipitations seront sous forme de neige, entre 1200 et 1.500m, sur les reliefs. Sur le golfe du Lion, avec le renforcement de la Tramontane, le temps sera sec et les éclaircies domineront largement. Elles progresseront dans l'après-midi jusqu'aux côtes varoises.

Jusqu’à 20 degrés au bord de la Méditerranée. Pour le vent, une Tramontane modérée s'établira au fil des heures avec des rafales sur l'Aude et les Pyrénées Orientales autour de 70/90 km/h. En Corse, le vent de sud-ouest se renforcera modérément. Les températures minimales afficheront 3 à 10 degrés, jusqu'à localement 14 sur les côtes méditerranéennes. Les maximales varieront de 11 à 19 degrés, pour 20 dans le Var.