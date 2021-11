La météo de vendredi : des pluies au nord-ouest, temps calme ailleurs

La journée de vendredi sera marquée par un début d'accalmie vers la Méditerranée et l'arrivée d'une perturbation peu active par le nord-ouest, selon les prévisions de Météo-France. Du Roussillon à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur la Corse, le ciel sera encore très nuageux. Les pluies seront encore fréquentes et parfois accompagnées d'orages près de la mer en début de journée, mais au fil des heures les averses s'atténueront peu à peu. Sur le Languedoc, des éclaircies se développeront même l'après-midi.

Sur les Pyrénées, les nuages domineront toute la journée, avec quelques gouttes possibles.

En Bretagne et dans le nord du Cotentin, le ciel se couvrira dès le début de journée et pourra donner de petites pluies. Ce temps s'étendra aux Pays de la Loire et à tout le littoral de la Manche au cours de la matinée, puis jusqu'aux Hauts-de-France l'après-midi.

Sur le reste du pays, les brouillards seront fréquents, voire généralisés et parfois denses jusqu'en mi-journée, localement givrants dans le Grand Est. Ils se dissiperont très lentement et des éclaircies seront de retour. Mais des grisailles pourront persister localement, en particulier vers le plateau lorrain, la plaine d'Alsace, le Val de Saône et Midi-Pyrénées.

Des minimales à -4 localement

Les températures minimales iront de 3 à 8 degrés sur les côtes de la Manche et atlantiques ainsi que de l'Aquitaine à PACA, de 9 à 15 degrés sur le pourtour méditerranéen, elles s'abaisseront encore jusqu'à -3 à +2 degrés sur le reste du pays, localement -4. Les maximales iront de 6 à 11 degrés du Grand-Est à la Franche-Comté et dans le Val de Saône, elles atteindront 11 à 16 degrés sur le reste de la moitié nord, 12 à 18 degrés sur le sud du pays, localement 19.