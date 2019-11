La météo de samedi : un temps perturbé sur tout le pays

Excepté en Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur, le temps samedi sera instable avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Sur le Nord-Ouest du pays, une perturbation affectera en début de journée le Finistère avec son lot de pluies et de nuages. Elle se déplacera lentement et couvrira à la mi-journée toute la Bretagne.

Des Hauts de France à l'Île de France et des Pays de la Loire au Centre, le ciel sera de plus en plus nuageux, les premières pluies arrivant en fin d'après-midi. Sur l'ensemble du littoral atlantique, le vent se renforcera l'après-midi, les rafales pourront atteindre 70 à 80 km/h, jusqu'à 90 sur les plages vendéennes.

Sur le Pays basque, la journée restera maussade et très humide, sous une forte couche nuageuse. Les ondées matinales deviendront progressivement continues l'après-midi et seront même soutenues en première partie de nuit. Il neigera le matin sur les massifs dès 1.200 mètres puis vers 1.400 à 1.500 mètres au fil des heures. Sur la Corse aussi, l'activité instable se poursuivra avec des précipitations qui prendront le matin un caractère orageux. Il neigera autour de 1.300 mètres.

De belles éclaircies en Languedoc-Roussillon et PACA

Sur le reste de l'hexagone, le temps sera humide et variable. Dans de nombreux endroits, la matinée débutera sous de la grisaille ou des brouillards, puis le ciel gardera une couleur automnale avec beaucoup de nuages. En Languedoc-Roussillon et PACA toutefois, les éclaircies seront franches le matin mais des nuages s'inviteront un peu plus l'après-midi, en prémices de précipitations qui arriveront en première partie de nuit, sous forme de neige vers 1.000m en Lozère. La tramontane sera bien présente le matin, surtout sur le massif des Corbières avec des rafales à 80/90 km/h, mais elle s'atténuera progressivement.

Les températures minimales seront basses sur la moitié nord avec 1 à 5 degrés, voire avec zéro degré localement, en Champagne-Ardennes et en Lorraine. Sur le sud du pays, le mercure variera entre 3 et 6 degrés, jusqu'à 11 en Haute-Corse. L'après-midi, le thermomètre grimpera peu avec 7 à 9 au nord et 10 à 14 degrés au sud, jusqu'à 16 dans le Var, sur la côte niçoise et en Corse.