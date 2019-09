La météo de samedi : un temps agité sur le pourtour méditerranéen

Samedi, le temps sera agité sur le pourtour méditerranéen, selon les prévisions de Météo-France. Dés le lever du jour, les conditions seront agitées sur le pourtour méditerranéen. Du Roussillon à l'ouest audois, vers les plaines du Languedoc jusqu'aux Cévennes, le ciel sera couvert, il pleuvra une bonne partie de la journée, ces pluies seront accompagnées d'orages peu mobiles pouvant donner des cumuls conséquents pour la journée.

Le vent soutenu d'est à sud-est pourrait contrarier un bon écoulement des cours d'eau vers la mer. Ces pluies toucheront l'après-midi la région Paca et le sud des Alpes, mais leur intensité sera moindre. Plus à l'ouest, du Cotentin à la Bretagne, des Pays de la Loire, vers l'Aquitaine jusqu'aux Pyrénées centrales, le ciel alternera entre de timides éclaircies et de fréquents passages nuageux, porteurs d'averses parfois ponctuées d'un coup de tonnerre.

Un temps plus serein sur le quart nord-est

Les conditions seront nettement plus calmes sur le quart nord-est du pays où le ciel sera à peine voilé par des bancs de nuages élevés. En soirée samedi, une nouvelle perturbation abordera la pointe de Bretagne, elle se décalera en cours de nuit vers l'ouest au fil des heures.

Au lever du jour, le thermomètre affichera 4 à 10 degrés sur les Hauts-de-France et le Grand-Est, 10 à 16 ailleurs mais 19 à 20 autour de la Méditerranée.

Les maximales seront proches de 22 à 24 degrés sur le pourtour méditerranéen ainsi qu'en Bretagne, de 26 à 28 ailleurs avec des pointes à 30 dans le centre du pays.