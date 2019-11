La météo de mardi 26 novembre : perturbé à l'ouest, vent assez fort sur la façade atlantique en fin de journée

Les passages pluvieux seront plus soutenus sur la Bretagne. Le vent de sud y sera sensible avec des rafales entre 60 et 70 km/h, localement 90 km/h sur la côte, annonce Météo France.

Les maximales atteignent 11 à 15 degrés sur la moitié nord, 14 à 20 degrés plus au sud. Sur le reste du pays, le ciel sera gris. De faibles pluies sont attendues sur le Nord-Est. Quelques éclaircies seront tout de même présentes sur le Sud-Ouest. Elles gagnent du terrain à la mi-journée et s'étendent jusqu'au Centre-Est et dans le Sud-Est. Sur la moitié ouest, le temps sera moins agréable avec de la pluie du nord de l'Aquitaine aux Ardennes. Des averses dans l'après-midi sur le Nord-Ouest s'accompagneront de coups de tonnerre proche des côtes essentiellement.

Les pluies se renforceront en soirée et la nuit suivante sur un quart Nord-Ouest. Un coup de vent est attendu en début de nuit sur la façade atlantique avec des rafales entre 60 et 80 km/h, localement 90 à 100 km/h. Le vent est également fort sur les crêtes pyrénéennes. Des rafales entre 60 et 70 km/h souffleront sur le Massif central. Les minimales sont comprises entre 4 et 8 degrés sur la façade est et jusqu'en Occitanie, 5 à 10 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 11 à 14 degrés en Corse. Les maximales atteignent 11 à 15 degrés sur la moitié nord, 14 à 20 degrés plus au sud.