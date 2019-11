La météo de lundi : un temps souvent maussade et plus agité en Corse

Le temps lundi sera maussade dans la majeure partie du pays, et plus agité en Corse, selon des prévisions de Météo-France.

Tôt le matin, il y aura de la neige dès 300 à 500 mètres sur le grand est, la Franche-Comté et les Alpes du nord. Après les petites chutes de la nuit, une couche de 1 à 3 cm, localement 5 cm, pourra se former sur les Ardennes, la Haute-Marne, la Lorraine et aux abords des Vosges. En journée, le risque de neige remontera au-dessus de 600 mètres sur les Vosges.

Au nord et sur l'Ile-de-France, il pleuvra faiblement. Les pluies s'étendront de la frontière belge au Centre et s'attarderont sur le nord-est. Elles se renforceront temporairement sur le Nord Pas-de-Calais, sous un vent de nord approchant 70 km/h en bord de mer. Le temps se détériorera également sur le sud-est, avec des pluies localement soutenues et orageuses sur la Corse. Elles déborderont sur la Côte d'Azur dans le courant de l'après-midi, puis sur tout l'est de PACA en soirée en donnant de la neige à partir de 800 à 1.000 mètres d'altitude sur les Alpes du sud.

Des pluies sur l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées

Sur le reste du pourtour méditerranéen, après un petit épisode pluvieux le matin en Roussillon, le temps est plus lumineux, voilé. Mistral et tramontane souffleront pour atteindre 50 à 70 km/h en rafales. Les nuages domineront sur tout le reste du pays. En matinée, des ondées circuleront près de la Manche. Des pluies plus régulières arroseront le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées. Elles se transformeront en neige à partir de 600 à 800 mètres sur les Pyrénées. La grisaille se double de bancs de brouillard ailleurs. L'après-midi, les précipitations deviendront plus éparses mais les nuages resteront majoritaires partout.

Les températures minimales oscilleront entre 2 et 6 degrés sur les zones côtières et au sud de la Garonne, entre 2 et -1 degré ailleurs en plaine. Les maximales plafonneront entre 3 et 7 degrés du nord-est au centre, jusqu'au Massif central et au nord de Rhône-Alpes. Elles atteindront 7 à 10 degrés sur le reste du pays, 11 à 15 près de la Méditerranée.