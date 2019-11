La météo de lundi : grisaille, pluie et fraîcheur

Le temps lundi sera encore marqué par beaucoup de grisaille matinale sur une grande partie du pays, de forts cumuls de pluie sur l'est de la Corse et l'arrivée d'une nouvelle perturbation océanique en journée, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, la grisaille régnera en début de journée sur une grande partie du pays, avec des nappes de brouillards plus fréquentes et localement denses en début de matinée sur le Grand-Est et en vallée de la Garonne. Prudence.

Les éclaircies seront de courtes durées en journée avec l'arrivée des nuages par l'ouest. Un temps faiblement pluvieux traversera l'ouest du pays dans la matinée puis s'étendra de Champagne-Ardenne aux Pyrénées l'après-midi. Un peu de neige tombera au dessus de 1.200 mètres sur les Pyrénées.

De la neige dans les Alpes

Les éclaircies reviendront sur le nord-ouest du pays avec quelques averses côtières près de la Manche et du vent de nord-ouest modéré. Le temps restera mitigé sur le sud-est de la région PACA avec des pluies faibles et un peu de neige sur les Alpes frontalières. En Corse, les averses orageuses seront encore fréquentes et temporairement soutenues.

Les faibles gelées matinales deviendront un peu plus fréquentes du centre au nord-est du pays. Ailleurs, les températures minimales resteront partout sous la barre des 5 degrés, excepté le pourtour méditerranéen avec 7 à 10 degrés et en Corse où la douceur sera présente avec 9 à 12 degrés. Les maximales, globalement stationnaires, atteindront 6 à 9 degrés au nord-est, 9 à 14 au sud et à l'ouest, jusqu'à 15 à 16 sur les rivages méditerranéens, localement 18 au sud de la Corse.