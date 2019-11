La météo de dimanche : un temps encore nuageux et pluvieux

Le temps dimanche sera encore perturbé, nuageux et humide, avec des pluies soutenues sur le Pays Basque et de fortes pluies sur la Corse, selon les prévisions de Météo-France.

Il y aura aussi de la pluie de la Normandie au Bassin parisien et au Centre-est. Ces pluies deviendront plus éparses en journée. De la Bretagne à Midi-Pyrénées, le ciel sera plus variable, alternant éclaircies et nuages avec parfois quelques averses. Les averses seront un peu plus fréquentes près de la Manche. Le vent de nord-ouest soufflera modérément avec des pointes à 70mk/h en matinée sur la côte. Les averses seront en revanche nettement plus actives et parfois orageuses sur le littoral aquitain et les régions pyrénéennes.

Les cumuls de précipitations deviendront importants sur le Pays Basque. La limite pluie-neige se situera vers vers 1.000 mètres sur la chaîne pyrénéenne. Le vent sera aussi temporairement assez fort en début de journée sur la côte atlantique. En Rhône-Alpes et Auvergne, il pleuvra le matin avec quelques flocons dès 600 à 800m d'altitude. L'après-midi, le temps deviendra moins humide.

Des rafales à 90km/h en Corse

Après un renforcement en cours de nuit, la tramontane faiblira à nouveau en matinée alors que les éclaircies reprendront sur le Languedoc-Roussillon. En PACA et Corse, en revanche, l'activité se renforcera. Les pluies prendront un caractère instable et orageux, deviendront modérées sur la Côte d'Azur et s'intensifieront nettement sur la façade orientale de la Corse. Les vents d'est s'intensifieront entre Corse et continent atteignant des pointes à 80/90km/h.

Les températures seront en baisse près des frontières du nord-est avec le retour de quelques gelées sous abri. Ailleurs, les minimales s'échelonneront entre 1 et 6 degrés du nord-est en allant vers le sud-ouest et le sud-est, 7 à 10 sur le littoral méditerranéen. Les maximales atteindront 6 à 10 degrés, 10 à 12 sur la façade atlantique, 12 à 14 sur les bords de la Méditerranée, jusqu'à 15 degrés en Corse.