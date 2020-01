La galette des rois selon Christophe Michalak : "Ce que j'aime, c'est un max de crème d'amande"

INTERVIEW

Rien ne le prédisposait à la cuisine et pourtant. Le chef-pâtissier français Christophe Michalak, qui a travaillé pour Fauchon, Pierre Hermé, Ladurée, est devenu champion du monde de pâtisserie en 2005. Sur Europe 1, il est revenu sur ses créations de nouvelles recettes de la traditionnelle galette des rois. Et en a au passage apporté trois en studio : pistache orientale, gianduja, et amande.

40 euros la galette

"Tu fais un gâteau pour les gens que tu aimes : c'est la base de mon métier", estime le chef. Pour ce début d'année 2020, il a créé des galettes originales - à 40 euros pièce, un coût qui s'explique selon lui par la densité et la qualité du produit. "Il y a la pistache orientale, avec un peu de lait d'amande, de fleur d'oranger et d'eau de rose, il y a la gianduja - noisettes, praliné et chocolat, et la classique amande."

"Deux fois plus de crème d'amandes"

La particularité : le travail sur la crème d'amandes. "Il y a quelques années quand je travaillais dans un grand palace parisien, j'adorais les galettes, mais à chaque fois je les scalpais : j'enlevais le dessus pour me concentrer sur la crème d'amande et la première couche de pâte feuilletée. Moi ce que j'aime, c'est un max de crème d'amande", s'amuse le pâtissier. C'est pourquoi les siennes, grâce à une technique créée avec ses équipes, contiennent "juste un disque de pâte feuilletée et deux fois plus de crème d'amande".

Côté recette de fabrication, "c'est compliqué à résumer", rappelle Christophe Michalak. "Il faudrait des poids, des mesures... C'est simplement deux couches de pâte feuilletée et à l'intérieur on glisse une sorte de crème d'amande. Plus la qualité des ingrédients sera noble, plus la galette sera onctueuse, délicate et gustative."

Selon le chef, la pâtisserie rayonne plus en France qu'ailleurs parce que l'on a la chance d'avoir des gâteaux emblématiques, dont "la galette fait partie".