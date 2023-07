La fusée européenne Ariane 5 s'en va, sa petite sœur Ariane 6 entournée d'incertitudes

Décollage réussi pour Ariane 5. Après presque 30 ans de bons et loyaux services, la fusée laisse place à sa future remplaçante, Ariane 6. Ce nouveau bijoux technologique doit venir concurrencer d'autres lanceurs, comme le Falcon 9 de Space X.

Pour y arriver, Ariane 6 sera tout aussi monumental que sa grande sœur Ariane 5, avec près de 60 mètres de haut et un poids de 900 tonnes une fois chargée. Mais elle sera moins coûteuse et plus polyvalente, promettent les équipes du projet.

Un lanceur par opérationnel tout de suite

"La particularité, c'est qu'elle a des boosters qui sont plus petits. On peut moduler et on va avoir donc deux versions de cette fusée et donc ainsi s'adapter à la mission qu'elle doit accomplir, ou au satellite qu'elle embarque à son bord", explique au micro d'Europe 1 Pierre Guilhem, chef de projet sur les moyens au sol d'Ariane 6.

Seule ombre au tableau, ce nouveau lanceur ne sera pas opérationnel tout de suite. Le développement de la nouvelle fusée a pris du retard, ce qui laisse un vide de plusieurs mois entre le dernier vol d'Ariane 5 et le lancement officiel d'Ariane 6.

Un carnet de commande rempli

"On vise la fin de l'année" pour l'arrivée de la nouvelle Ariane, précise le chef de projet. "Pour y arriver, on doit passer par une phase dite d'essais combinés. On a un lanceur aujourd'hui sur le pas de tir et ces essais combinés sont là pour tester un essai d'allumage de ce moteur sur son pas de tir. Si ces essais se passent correctement, notre objectif est évidemment de lancer avant la fin de l'année", note Pierre Guilhem.

Mais, ce délai devra être impérativement tenu puisque Ariane six a déjà un carnet de commandes rempli pour les prochaines années.