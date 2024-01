La Coordination rurale du Lot-et-Garonne se prépare à monter sur Paris avec une centaine de tracteurs

Une ligne rouge pour le gouvernement. Face à la grogne des agriculteurs, et à l’ambition de ces derniers d’encercler Paris, le ministre de l’Intérieur a déclaré qu’il n’était pas question que les tracteurs entrent dans la capitale. Gérald Darmanin mobilise 15.000 policiers, gendarmes, blindés et hélicoptères pour protéger Paris et les grandes métropoles. Chez José Perez, coprésident de la Coordination rurale du Lot-et-Garonne, c'est la course contre-la-montre. Il peaufine les derniers détails avec les autres membres du bureau par visioconférence avant le grand départ. Les boulangeries d’Agen et de Marmande vont fournir plusieurs centaines de viennoiseries aux agriculteurs.

Rassembler un maximum de paysans

L'objectif pour le coprésident de la Coordination rurale du Lot-et-Garonne est de rassembler un maximum de paysans pour rejoindre la capitale. "J'appelle tous les gens, tous les agriculteurs à venir nous rejoindre sur les bords des autoroutes. Les points de départ sont Agen et Marmande et le point d'arrivée est Rungis", rapporté José Perez au micro d’Europe 1.

Une destination qui ne doit rien au hasard. "Tout part de Rungis, beaucoup de produits sortent de Rungis. Aller bloquer la capitale, à part embêter les citoyens, ça ne sert à rien. Tous à Rungis mardi, bloquons les centrales d'achat, bloquons les bâtiments importants et là, nous serons entendus", ajoute José Perez. Une centaine de tracteurs devrait être au départ d'Agen et le trajet pourrait durer 30 heures pour arriver jusqu'à Rungis.