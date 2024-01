Grogne des agriculteurs : l'autoroute A62 et la gare bloquées à Agen

Des centaines d'agriculteurs en tracteur ont entamé lundi un blocage de l'autoroute A62 à hauteur d'Agen, dans les deux sens, pour exprimer leur "ras-le-bol", a constaté un correspondant de l'AFP. Ils ont aussi déversé des pneus sur les voies ferrées à l'entrée de la gare d'Agen, où la circulation est bloquée depuis 18h15 environ, a-t-on appris de source policière.

"Stop à l'agroécologie"

"Le mouvement va se généraliser, il a débuté en Allemagne, il est en Roumanie, il est en Hollande, il est partout, c'est le ras-le-bol généralisé, c'est l'échec de la PAC (Politique agricole commune)", a déclaré Serge Bousquet-Cassagne, le très influent président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, épinglée vendredi par la Cour des comptes pour de "nombreuses irrégularités". "C'est une colère qui va sacrément durer, les Gilets jaunes, à côté, c'était de la rigolade !", a ajouté ce membre emblématique de la Coordination rurale, coutumier des actions et des déclarations choc.

"La meilleure des mesures, c'est un slogan : 'Foutez-nous la paix et laissez-nous travailler !' Qu'on arrête de nous dire quand on doit semer, labourer ou récolter ! On ne veut plus de normes environnementales. Stop à l'agroécologie !", a-t-il encore tonné.

"On est prêts à rester mobilisés"

Après s'être rassemblés sur un rond-point à l'entrée d'Agen à bord de nombreux tracteurs — 200 selon la Coordination rurale à l'origine de l'appel, 130 selon la police — ils ont traversé la préfecture du Lot-et-Garonne à vitesse réduite. Certains ont également bloqué deux grandes surfaces, a-t-on confirmé de source policière. Ils ont ensuite pris la direction du péage de l'autoroute A62 entre Bordeaux et Toulouse, où ils se sont garés avec l'intention de passer la nuit. Ils ont déployé tables et braseros et certains ont même découpé une glissière de sécurité. La moitié des tracteurs étaient équipés de remorques remplies de paille ou de pneus.

"On est prêts à rester mobilisés plusieurs jours, on va aller voir les administrations, les banques, tout le monde, car ce n'est pas normal d'être les seuls à ne pas pouvoir vivre de notre métier", a déclaré José Pérez, coprésident de la section départementale de la Coordination rurale. D'autres agriculteurs bloquent des autoroutes, principalement en Occitanie, où l'A64 est notamment coupée à la circulation au niveau de Carbonne (Haute-Garonne), depuis jeudi soir.