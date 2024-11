La cloche des Jeux olympiques bientôt installée à Notre-Dame

La cloche de Paris-2024, qui se trouvait cet été au Stade de France pour les Jeux olympiques et paralympiques, va être installée jeudi à Notre-Dame de Paris, a indiqué mardi la cathédrale dans un communiqué. Jeudi matin, soit un mois tout juste avant la réouverture de la cathédrale prévue le weekend des 7 et 8 décembre, "Notre-Dame accueillera trois nouvelles cloches, dont la cloche de Paris 2024 installée cet été au Stade de France", affirme ce communiqué.

"La cloche offerte par le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à la cathédrale est un symbole fort et un héritage matériel de cet événement universel, historique et fédérateur qui a marqué l'année 2024", souligne ce communiqué. La cloche, placée au bord de la piste, a vu passer du beau monde.

Trois nouvelles cloches pour Notre-Dame

Les cloches seront accueillies à leur arrivée sur le parvis jeudi à partir de 11h par Monseigneur Oliver Ribadeau Dumas, le recteur de la cathédrale Notre-Dame, et par Tony Estanguet, le président du Comité d'organisation de Paris 2024. Notre-Dame précise que les cloches "seront installées dans la cathédrale" quelques heures plus tard, et à partir de la réouverture "entendues chaque jour, plusieurs fois par jour, par des milliers de fidèles et de visiteurs venant du monde entier".

L'Eglise catholique a accompagné les Jeux olympiques et paralympiques avec une initiative intitulée "Holy Games", comprenant notamment une messe d'ouverture à l'église de La Madeleine, un événement interreligieux sur le parvis de Notre-Dame de Paris, ainsi que diverses manifestations.