"La cathédrale est toujours vivante" : première messe à Notre-Dame depuis l’incendie

REPORTAGE

C’est presque comme si le drame n’avait jamais eu lieu. L’archevêque de Paris a célébré samedi la première messe à Notre-Dame depuis l’incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale, il y a deux mois. Monseigneur Aupetit, vêtu d’un casque de chantier, a mené la cérémonie très sobrement, devant un comité restreint d’une trentaine de personnes, composé de prêtres et de bénévoles. La cérémonie, interdite aux fidèles pour des raisons de sécurité, était retransmise sur la chaîne catholique KTO.

"Nous sommes heureux"

L’archevêque de Paris a peu abordé l’incendie du 15 avril dernier. Le but était de démontrer la continuité, que Notre-Dame reste un lieu de culte et qu’on continue d’y célébrer la messe. Mais, malgré la volonté du prélat, le décor rappelait l’ampleur du sinistre : les casques de sécurité blanc portés par la trentaine de participants, la nef avec le sol recouvert de gravats, de pierres et de poutres calcinés, et trois trous béants dans la voûte.

"Nous sommes heureux de célébrer l’eucharistie, ce pour quoi elle a été construite", s’est réjoui Monseigneur Aupetit. "C’est aussi un message d’espérance et de remerciement envers tous ceux qui se sont émus de ce qui est arrivé à cette cathédrale. La cathédrale est toujours vivante puisqu’on peut encore y célébrer l’eucharistie", a-t-il poursuivi.

Une croix offerte par les chrétiens d’Orient

Le prélat a également souligné l’engouement des ouvriers qui travaillent sur le chantier pour "reconstruire quelque chose qui les dépasse". Autre moment émouvant, la remise à l’archevêque de Paris d’un cadeau fait par les chrétiens d’Orient d’Alep, en Syrie : une petite croix blanche sculptée avec la pierre de la cathédrale d’Alep, qui trouvera désormais sa place à l’intérieur de Notre-Dame de Paris.