Messe à Notre-Dame en comité restreint : "L'essentiel, ce sont ceux qui sont dehors"

INTERVIEW

Deux mois après l'incendie qui a ému le monde entier, la cathédrale Notre-Dame va partiellement rouvrir ses portes samedi. L'archevêque de Paris doit y célébrer la première messe depuis le sinistre du 15 avril. Pour des raisons de sécurité, seule une trentaine de personnes seront présentes à 18 heures, dans la chapelle située derrière le chœur. Les fidèles ne sont donc pas conviés, bien qu'ils pourront suivre la cérémonie en direct sur la chaîne catholique KTO. Mais pour Christophe Rousselot, délégué général de la Fondation Notre-Dame, peu importe la composition de l'assistance, "l'essentiel, ce sont ceux qui sont dehors et vont s'associer par la pensée ou la prière", confie-t-il au micro d'Europe 1.

Dans la cathédrale, "c'est encore le chaos, il y a beaucoup de débris par terre, malgré les robots qui ont commencé à déblayer", décrit le délégué général de l'un des quatre organismes chargé de recueillir les dons dans le cadre de la grande collecte pour la rénovation de Notre-Dame (Fondation du patrimoine, Fondation Notre-Dame, Fondation de France, Centre des Monuments nationaux).

L'office se déroulera dans la Chapelle de la Vierge - la plus à l'est de l'édifice. "Même si on est très peu nombreux, l'essentiel ce sont ceux qui sont dehors, qui vont s'associer par la pensée, la prière", explique Christophe Rousselot.

La Fondation prévoit de collecter 17 millions d'ici juillet

Revenant sur le premier bilan de la collecte, alors qu'au total, 80 millions d'euros ont effectivement été versés sur 850 millions de promesses de dons, il confirme que pour la seule Fondation Notre-Dame, 15,9 millions ont d'ores et déjà été collectés. "Nous étions comme sur un fleuve qui coulait du 15 avril au week-end pascal, et depuis c'est comme un filet d'eau, beaucoup plus ténu,mais régulier", compare-t-il. Et de prévoir un total de 17 millions à la mi-juillet.

"Les Américains sont très présents", parmi les donateurs, ajoute-t-il, ainsi que les Sud-américains et les Sud-coréens. Et quid des dons des gros mécènes ? "Monsieur Bernard Arnault et le groupe LVMH ont promis 200 millions d'euros. Ils vont être là", assure Christophe Rousselot. "Nous préparons une convention, tout comme pour les 100 millions promis par François et François-Henri Pinault". "Nous travaillons à des conventions avec eux, ils la signeront quand nous-même établirons une convention avec l’établissement public qui naîtra de la loi" encadrant la restauration de l'édifice.