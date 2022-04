La braderie de Lille reprend après deux ans d'absence dus au Covid

L'une des principales braderies d'Europe, organisée à Lille chaque premier week-end de septembre mais annulée ces deux dernières années en raison de la pandémie, aura bien lieu les 3 et 4 septembre 2022, a indiqué jeudi la mairie de Lille. "Toute la vie sociale, culturelle et festive reprend, et on repart sur le format habituel", a annoncé à l'AFP Jacques Richir, adjoint à la marie de Lille, confirmant une information de BFM-Grand Lille.

Des visiteurs qui viennent de toute la France

Cet évènement, dont l'origine remonte au Moyen-Age, transforme le centre de Lille en gigantesque marché aux puces le temps d'un week-end. Environ 5.000 vendeurs, dont quelques centaines d'antiquaires et brocanteurs professionnels et des milliers de "bradeux" particuliers, venus vider leurs greniers, sont attendus sur les 75 km de rues du centre ville qui seront interdits aux voitures dès vendredi soir.

Les visiteurs, qui viennent habituellement de toute la France, mais aussi de Belgique voisine voire du Royaume-Uni ou des Pays-Bas, pourront chiner entre les premières heures de samedi et dimanche 18h. Les terrasses des restaurants seront agrandies pour l'occasion, qui donne habituellement lieu à la consommation de plusieurs centaines de tonnes de moules.

Une volonté de ressortir

"Ca devrait être une belle édition, quelques jours après la rentrée des classes, car on voit que la volonté de ressortir et retrouver des festivités collectives est au rendez-vous", a assuré M. Richir, qui s'attend à une fréquentation comparable aux dernières éditions, aux environ de 1,5 million de chalands.

"En deux ans, les gens ont accumulé de belles choses à vendre dans leurs armoires et hangars, en réorganisant leur intérieur", a-t-il estimé.