Junior et Cie : ce service qui accompagne les enfants qui voyagent seuls dans les trains

Imaginer son enfant seul pendant plusieurs heures dans un train peut être source de stress. C'est la raison pour laquelle le service "Junior et cie" propose d'accompagner ces enfants, contraints de voyager par leurs propres moyens, pour aller rejoindre leurs grands-parents en province par exemple. À la gare de Lyon, dans le 12e arrondissement de Paris, Europe 1 a rencontre quelques-uns de ces enfants qui feront appel à ce service cet été.

Dans le Hall 3 de cette grande gare parisienne qui permet de rejoindre le sud-est de la France, l'organisation suit plusieurs étapes très précises. Une quarantaine d'enfants va prendre la direction de Marseille avec des habitués du trajet comme Nadine et son fils Alexandre. "Comme il y a la famille en Provence, on en profite quasiment à chaque vacance scolaire", témoigne cette maman. "Parfois, on joue à des jeux et parfois, on se fait des copains", remarque Alexandre.

100.000 enfants utiliseront ce service cet été

"Allez hop ! On reste bien compacts !", exhorte l'un des animateurs à cette ribambelle d'enfants, coiffés d'une casquette portant leur prénom, qui se dirigent vers le quai. Avant de monter, ces animateurs donnent leurs dernières consignes. "Nous y sommes, la voiture est juste derrière, il reste une quinzaine de minutes, c'est l'heure des bisous. Et n'oubliez pas, on vous tient d'abord par le bras avant de monter", clament-ils.

Sur le quai, Guillaume accompagne ces deux filles. "La grande l'a déjà fait et c'est la première fois pour la petite, donc très pratique pour déposer les enfants chez les grands-parents et ça permet d'avoir le week-end pour les parents", sourit ce père de famille. "Cela évite de faire l'aller-retour nous-même et puis c'est un peu moins cher", fait remarquer cet autre papa. Au total, 100.000 enfants voyageront avec Junior et Cie cet été.