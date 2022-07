Covid-19 : les voyageurs partagés sur le port du masque dans les trains

C’est le premier grand week-end de départ en vacances. Les gares ferroviaires sont noires de monde - la SNCF prévoit un été record, avec plus de 9,5 millions de billets vendus - et de nombreux trains seront pleins à craquer. Par conséquent, la question du masque dans les transports se pose à nouveau. S'il n'est plus obligatoire, il est fortement recommandé par le gouvernement et la SNCF.

"Tant qu'on ne me dit pas officiellement de le mettre..."

Chez les voyageurs, interrogés au micro d'Europe 1 à la gare de Strasbourg, la question du masque se pose, mais les avis divergent. "Tant qu’on ne me dit pas officiellement de le mettre, pas besoin", tranche un jeune homme. "Quand il fait chaud, on a quand même du mal à respirer avec", ajoute cette voyageuse. "Moi, le Covid, je le considère aujourd’hui comme une grippe, donc je ne porte pas le masque", avoue-t-elle.

D’autres vacanciers ont eux déjà leur masque sur le nez dès le hall de la gare. "Et nous allons le porter dans le train", confirme ce père de famille. "C’est une mesure contraignante, mais nécessaire dans ces circonstances", estime-t-il. Une médecin hospitalière, en route vers sa maison de vacances, confirme : "C’est indispensable de porter le masque. D’autant plus que les TGV pour le Sud-Est sont toujours blindés. Mais peu de personnes le font en ce moment", observe-t-elle.

De plus en plus de salariés de la SNCF contaminés

Des voyageurs qui ont perdu l’habitude de porter le masque, c’est justement ce qui inquiète Gilles Dontenvill, secrétaire fédéral pour l’Unsa ferroviaire. Il constate une hausse des cas de Covid chez ses collègues, notamment ceux au contact du public. "Les trains seront quasiment tous complets cet été", rappelle-t-il. "C’est ce qui nous préoccupe pour la santé des salariés, mais aussi pour la bonne circulation des trains".

Si les contaminations augmentent encore chez les salariés de la SNCF, ce représentant syndical craint que "des plans de transport adaptés doivent être mis en place suite à un défaut de personnel disponible". Dans le pire des cas, des trains pourraient être annulés. C’est pourquoi la SNCF préconise vivement le port du masque dans les trains et les gares, bien qu'il ne soit pas obligatoire.