Départs en vacances : les gendarmes rappellent les bons gestes sur la route

"Vous coupez le moteur s'il vous plaît ? Je vais vous demander de m'ouvrir le coffre." C'est une phrase bien connue, lors d'un contrôle à la sortie du péage du Palays, celui sur l'autoroute A61 qui mène vers la Méditerranée et l'Espagne. Julien a le coffre plein : "Je vais aller voir de la famille à Carcassonne puis, je descends à Argelès-sur-Mer. Ils veulent faire leur dépistage, pas de soucis. Je ne bois pas, je ne fume pas et j'ai mes douze points", assure-t-il au micro d'Europe 1.

"Monsieur, dans le cadre du contrôle, je vais vous demander de souffler dans l'appareil", dit un gendarme. "Tout est bon. Je vous laisse reprendre la route !"

Vigilance sur l'entretien du véhicule

Les contrôle d'alcoolémie et de stupéfiants sont un moyen d'inciter les vacanciers à rester vigilants, selon Marc Zarrouati, sous-préfet de la Haute-Garonne. "On voit une tendance aux blessés hospitalisés qui augmente et une tendance aux accidents qui augmente. Donc le message qu'on veut faire passer, c'est soyez extrêmement vigilant par rapport à votre état, à votre lucidité. Et donc ne consommez pas de substances qui peuvent amoindrir votre jugement et votre capacité de réaction."

Il faut également être vigilant sur l'entretien du véhicule et son chargement. Le capitaine Christophe Barré de l'escadron de sécurité routière du département constate là aussi des comportements dangereux. "On voit des véhicules mal arrimés avec des coffres de toit. Tout ça, on doit vérifier si ça ne peut pas entraîner un accident. De fait de la circulation qui est dense, ça pourrait engendrer des accidents, voire des sur-accidents."

Actuellement, 30.000 à 35.000 véhicules transitent chaque jour par ce péage sur la route des vacances. Une affluence qui peut atteindre 55.000 véhicule fin juillet, début août.