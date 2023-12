Jours fériés, week-ends prolongés, ponts... Comment optimiser ses congés en 2024

Deux jours fériés d'affilée en mai, seul le 14 juillet tombe un dimanche... Le calendrier 2024 permettra aux salariés de profiter de nombreux week-ends prolongés. Et avec quelques astuces, il sera aussi possible de bénéficier de plusieurs ponts, voire de longues vacances, en posant seulement quelques jours de congés payés ou de RTT. Europe 1 vous explique comment optimiser vos jours de repos pour l'année qui arrive.

Entre avril et mai, des ponts qui se transforment en longues vacances

Le premier week-end prolongé de l'année sera celui du lundi de Pâques, qui tombe cette année le 1er avril. Une période qui peut se transformer en une longue semaine de vacances : en posant des congés du mardi 2 au vendredi 5 avril, on pourra bénéficier de neuf jours de repos en n'en posant que quatre.

En mai, cela sera d'autant plus intéressant, car les travailleurs bénéficieront de trois jours fériés lors des deux premières semaines du mois, dont deux à la suite. En plus du mercredi 1er mai (Fête du Travail) et du mercredi 8 mai (commémoration de l'armistice 1945), l'Ascension tombe cette année le jeudi 9 mai.

Plusieurs options s'offrent à vous : si poser le jeudi 2 et vendredi 3 ou le vendredi 10 mai permettra de profiter de longs ponts de cinq jours, les plus chanceux pourront profiter de 16 jours de vacances... en ne posant que sept congés. Il faudra alors poser les lundi et mardi 29 et 30 avril, les jeudi et vendredi 2 et 3 mai, ainsi que les lundi 6, mardi 7 et vendredi 10 mai pour être en vacances du samedi 27 avril au dimanche 12 mai. Deux semaines plus tard, un autre week-end prolongé attend les travailleurs, grâce à la Pentecôte, qui tombe le lundi 20 mai.

Rallonger ses vacances d'été grâce au pont du 15 août

L'Assomption, le 15 août, tombe un jeudi. Une nouvelle fois, il suffira de poser le vendredi 16 août pour bénéficier d'un pont de quatre jours... ou rallonger un peu ses vacances d'été.

Deux week-ends prolongés en novembre

Les deux jours fériés du mois de novembre permettront de bénéficier de deux week-ends prolongés sans avoir besoin de poser le moindre jour de congés ou de RTT. En effet, le 1er novembre (Toussaint), tombe un vendredi ; et le 11 novembre (commémoration de l'armistice 1918), un lundi.

Enfin, ceux qui pensent déjà aux vacances de Noël 2024 peuvent se réjouir : le 25 décembre tombera un mercredi. Il suffira donc de poser les deux jours qui précèdent ou ceux qui suivent pour bénéficier dans tous les cas d'un long pont de cinq jours.