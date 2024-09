Journées européennes du patrimoine : sur le parvis de Notre-Dame, des ouvriers du chantier dévoilent leur travail au public

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, des lieux secrets ouvriront ce samedi gratuitement leurs portes aux visiteurs un peu partout en France. À Paris, les possibilités sont nombreuses. Les curieux pourront notamment se rendre sur le parvis de Notre-Dame de Paris pour rencontrer des ouvriers du chantier et découvrir leur travail.

Démontrer un savoir-faire

Sur le parvis de Notre-Dame, ils sont tous là. Peintres, sculpteurs ou encore ébénistes démontrent avec passion leur savoir-faire au public. Derrière chaque stand de ce petit village improvisé, la bonne humeur est de mise, pour le plus grand bonheur de Josette aux anges d'avoir pu échanger avec une charpentière.

"On sent la passion, l'intérêt du métier. C'est une dame qui vous explique ce qu'elle fait avec beaucoup d'amour. Elle est très heureuse de son travail", explique-t-elle.

Un enthousiasme partagé par Sophie qui salue chaque ouvrier du chantier : "Merci, merci 1000 fois", dit-elle. Des remerciements importants pour ceux qu'elle considère comme de véritables héros.

"Je remercie tous les compagnons parce que c'est une telle prouesse ce qu'ils font. Je suis accompagné de quatre enfants de primaire et j'espère que ça va leur donner une ouverture d'esprit aussi sur ces métiers qui sont un peu oubliés", détaille-t-elle au micro d'Europe 1.

Transmettre aux plus jeunes

Susciter des vocations, c'est justement l'objectif de Baptiste Couvreur, chargé de poser des plaques de plomb sur le toit de la cathédrale. "On essaie de leur expliquer un peu le métier. Couvreur, c'est un métier et on perd des couvreurs chaque année. Donc on aimerait bien que les enfants aient un peu d'étoiles dans les yeux quand on leur explique le métier", raconte-t-il.

Et tous n'attendent qu'une chose : voir Notre-Dame rouvrir ses portes plus belles que jamais le 8 décembre prochain.