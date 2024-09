Sous un majestueux dôme doré de 40 mètres de haut. La chapelle recèle des peintures de Philippe de Champaigne et le tombeau du cardinal Richelieu qui était directeur de la Sorbonne. "C'est un travail de sculpteur assez incroyable", explique, au micro d'Europe 1, Maria Mendes, guide conférencière des universités de Paris.

Une œuvre inspirée de la basilique Saint-Pierre

"C'est vraiment une architecture qui est complètement inspirée par ce qui se faisait à cette époque à Rome, dont l'espace central ici sous la Coupole, qui est vraiment inspiré de la basilique Saint-Pierre à Rome", poursuit-elle. Pensée par l'architecte Jacques Lemercier, la chapelle possède un chœur central, une nef et trois cryptes souterraines. La guide se réjouit que des visiteurs puissent enfin en profiter.

"Il y a une forte demande pour pouvoir entrer dans la chapelle et la découvrir. Par exemple, des Ukrainiens qui veulent voir la tombe du duc de Richelieu". Pour ce week-end des Journées du patrimoine, seule une vingtaine d'inscrits pourront entrer. Le but est de proposer d'autres visites les semaines à venir, mais pour ce faire, l'université a besoin de fonds supplémentaires et de mécènes.