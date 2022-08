Journée internationale de la frite belge : un mets qui se dévore en toute circonstance

À l'occasion de la journée internationale de la frite belge, Europe 1 se penche sur l'aliment le plus consommé au monde avec 11 millions de tonnes chaque année. Qu'est-ce qui rend ce mets belge si unique ? Europe 1 a sillonné les rues de Bruxelles pour rencontrer ces amateurs de frites.

Un aliment consommé dans toute circonstance

"Excellentes frites !" Son paquet de frites en main, Stéphane a le sourire rien qu'en les dégustant. "Ce matin, j'ai fait mon premier semi-marathon de ma vie et je l'ai réussi, alors ma femme m'a dit : 'Tu peux manger des frites !'", rigole-t-il.

Manger des frites est un rendez-vous immanquable pour beaucoup de Belges interrogés, que ce soit entre amis ou en famille, peu importantes les circonstances. "Quand on a la flemme et qu'on a envie de gras", raconte une passante. "Quand il y a des invités ou quand il n'y a plus rien dans le frigo", dit un autre.

La frite belge est-elle la meilleure ?

Des frites toujours accompagnées de sauce andalouse, typiquement belge. Mais la frite est-elle meilleure en Belgique ? Pour ces Bruxellois, il n'y a pas de doute. "On les cuit mieux", sourit une passante. "Ce sont les Belges qui en ont fait ce qu'elle est aujourd'hui", avance un autre.

Carine en est convaincue, la frite belge est la meilleure. Dans sa friterie bruxelloise, elle livre ses secrets : "Nous la coupons nous-mêmes à la main, elle reste dans son jus tout le temps et nous la cuisons dans de la bonne graisse de bœuf."

"Au bruit qu'elle fait, mon époux sait quand il faut sortir les frites", raconte-t-elle. Dans cet établissement, la recette existe depuis plus de 35 ans.