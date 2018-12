Johnny Depp rend visite aux enfants malades de l'Institut Curie : "C’est un miracle que Jack Sparrow a fait !"

REPORTAGE

Les enfants malades de l'Institut Curie, à Paris, ont reçu jeudi la visite surprise de Jack Sparrow... ou plutôt de Johnny Depp, dans son costume du célèbre héros de Pirates des Caraïbes. L'acteur américain était lui-même à l’initiative de cette visite. À l'hôpital, tous sont encore sous le charme.

"Il faisait le fou". Au fond du couloir rose et blanc du cinquième étage, Tracy et Enzo, 14 ans ont encore du mal à croire que Jack Sparrow soit venu les voir en chair et en os. "Il faisait le fou, me regardait comme s’il était en train de lire mon avenir", rapporte l’un. "Ça m’a fait bizarre, ce n’est pas tout le temps que l’on voit un acteur", ajoute le second. Une visite, disent-ils, "qui fait du bien".

L'acteur est resté près de quatre heures avec les jeunes malades. Il a pris le temps de passer de chambre en chambre, d'échanger en français avec les enfants.

Visite surprise de Jack Sparrow le plus célèbre des pirates aux enfants & ados de notre service de #pédiatrie ! Un cadeau qui a fait la joie des patients, familles, soignants, médecins et chercheurs. Immense merci à Johnny Depp pour son temps, son réconfort & son énergie ❤️ pic.twitter.com/4PyUrmJUno — Institut Curie (@institut_curie) 27 décembre 2018

Un tête-à-tête. Cette visite a aussi émerveillé le personnel de l'hôpital, comme Sylvie Vacheul, membre du service de pédiatrie. "Certains enfants refusent de sortir de leur chambre. Jack Sparrow est allé trouver une enfant en particulier, lui a dit des mots, je l’ai vue le regarder avec émerveillement, et ensuite l’accompagner hors de sa chambre", rapporte-t-elle. "Je me suis dit : c’est un miracle que jack a fait !"

Pour se souvenir de cette visite surprise, les enfants comptent bien imprimer toutes les photos prises aux côtés du célèbre pirate, et les accrocher aux murs de leur couloir.