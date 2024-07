JO de Paris 2024 : pour gérer les 15 millions de voyageurs attendus, la SNCF a organisé sa tour de contrôle

J-4 avant le début des Jeux olympiques de Paris 2024. 15 millions de voyageurs sont attendus pour l'événement en France. Un véritable défi, notamment pour la SNCF qui s'y est préparée depuis deux ans maintenant avec son nouveau "PC JOP", le poste de commandement conçu pour cet événement. Dans cet espace stratégique, les murs sont couverts d'écrans : des cartes du trafic en temps réel et des images de vidéosurveillance. Dans ce lieu, les équipes de la SNCF vont se relayer sept jours sur sept, de six heures à une heure du matin. Les équipes de l'entreprise auront un œil sur chaque ligne et chaque lieu qui accueille des épreuves et l’entreprise est dans les "starting blocks" assure son patron Jean-Pierre Farandou.

Une analyse des flux 7 jours sur 7

Pour gérer aux mieux les flux de voyageurs, elle a mis en place un dispositif spécialement pour l’événement. Une véritable tour de contrôle qu’Europe 1 a pu visiter. C’est le "PC JOP", le poste de commandement pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans cet espace stratégique, les murs sont couverts d’écrans : des cartes du trafic en temps réel et des images de vidéosurveillance. Ici, les équipes de la SNCF vont se relayer 7 jours sur 7, de 6h à 1h du matin.

Frédéric Chantre est le directeur national des opérations chez SNCF Réseau : "Vous voyez la carte du réseau Ile-de-France. On a une approche très fine où en fait, on va regarder ligne par ligne et site par site. C’est-à-dire que telle ligne dessert telle sortie d’épreuve ou bien, il y a des spectateurs qui vont à telle épreuve. Et du coup, on fait ce suivi spécifique : à telle heure, on regarde telle ligne, à telle heure, on regarde une autre ligne".

Contrôler le réseau Ile-de-France et les trains plus longs

Cette tour de contrôle doit permettre de réagir deux fois plus vite face à un évènement qui ralentirait le trafic, comme une canicule ou le décalage d’une épreuve. Des scénarios qui ont été minutieusement anticipés par les équipes de la SNCF : "S’il y a une perturbation, on a un itinéraire bis. On va vraiment utiliser ces solutions-là pour que les gens, in fine, puissent arriver sereinement même s’il y a un petit aléa" assure Frédéric Chantre.

Avec 500.000 spectateurs quotidiens et 300 trains supplémentaires chaque jour en Ile-de-France, le défi logistique est immense. Au total, une centaine d’employés seront mobilisés. Ils devront aussi veiller au bon fonctionnement du réseau TGV, dans une autre salle située à quelques mètres de là. Ces trains plus longs devront notamment transporter les délégations venues de l’étranger.