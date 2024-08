JO- 2024 : immersion avec des supporters chinois, séduits par les Jeux et par la ville de Paris

Maillot rouge vif sur le dos, sticker du drapeau chinois sur les pommettes, Tian vient d'assister à la double victoire des pongistes chinoise en demi-finale. Elle est aux anges comme depuis le début des Jeux olympiques : "Je suis super excitée. C'était mon rêve de venir ici parce que Pékin a accueilli les Jeux en 2008 et depuis, j'ai toujours voulu y assister en personne, donc c'est génial. Et en plus, j'adore Paris !".

"Être ici pour représenter la Chine, c'est vraiment quelque chose pour nous"

Depuis son arrivée en France, la trentenaire a assisté à des épreuves tous les jours, même dans des sports moins pratiqués en Chine. Car, ce qui la fait vibrer avant tout, c'est l'esprit olympique : "Quand on vient aux Jeux olympiques, on voit tous les athlètes se battre pour leur pays, se battre pour eux-mêmes. C'est ça le plus important aux JO, pas seulement les résultats".

Plus loin, Tchang est accompagné de sa femme et de ses deux fils, encore dans l'ambiance des matchs qu'il a vus. Le père de famille est encore ému : "D'entendre les fans applaudir, chanter. C'est comme si on faisait, nous aussi, partie de la compétition et être ici pour représenter la Chine, faire partie d'un pays qui est en compétition sur la scène mondiale, c'est vraiment quelque chose pour nous".

Parmi ses supporters chinois, aucun doute, les Jeux olympiques sont un succès. Tous disent n'avoir jamais connu Paris aussi agréable.