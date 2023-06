Jeune homme tué à Nanterre après un refus d'obtempérer : après le drame, deux enquêtes ouvertes

24 heures après la mort d'un jeune homme de 17 ans à Nanterre, tué par balle par un policier après un refus d'obtempérer, deux enquêtes ont été ouvertes : la première pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une autre enquête, ouverte pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, a été confiée à l'IGPN (Inspection générale de la police nationale), la police des polices. Le policier soupçonné du tir mortel, âgé de 38 ans, a été placé en garde à vue pour homicide volontaire.

Grâce à des vidéos tournées par des passants, on distingue assez nettement le déroulement de la scène. Sur les images, deux policiers contrôlent une Mercedes classe A AMG, la branche sportive de la marque à l'étoile. L'un d'entre eux, debout, accoudé sur le pare-brise, pointe son pistolet en direction du conducteur. Quand celui-ci redémarre, le policier tire à bout portant. La voiture finit sa course quelques dizaines de mètres plus loin, encastrée dans un poteau. La victime décède quelques instants plus tard.

"Le policier n'a pas tenté de stopper un véhicule"

Pour l'avocat de la famille de la victime, maître Yassine Bouzrou, l'intention de tuer ne fait pas de doute. "Moi, je suis chargé des faits de meurtre. Lorsqu'on tire à bout portant avec une arme à feu au niveau de la poitrine d'un individu, on sait forcément qu'on peut tuer et qu'on va tuer", estime-t-il au micro d'Europe 1. "Le policier n'a pas tenté de stopper un véhicule mais a tenté et réussit même à abattre un jeune homme de 17 ans. Au niveau juridique, je pense qu'il n'y a aucun débat possible sur l'homicide volontaire", poursuit l'avocat des victimes.

Une plainte va être déposée dans les prochaines heures contre le policier. Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur du véhicule avait commis plusieurs infractions au code de la route. Il était déjà connu de la justice, notamment pour des refus d'obtempérer.