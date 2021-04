Jean Tigana, Alex Ferguson, LeBron James : ces sportifs qui ont investi dans le vin

Il y a ceux qui achètent du vin pour le boire, et ceux qui investissent le vin pour en produire et le vendre. Et si l'on rassemble ces deux catégories, nombreux sont les sportifs à s'être intéressés de près aux meilleurs cépages, pendant leur carrière ou une fois celle-ci terminée. Dans La Table des bons vivants, la chroniqueuse Ophélie Neiman propose un recensement (non exhaustif) de ces athlètes amoureux de la bouteille (avec modération, bien sûr).

Christophe Jallet s'est formé pour pouvoir produire du vin

En premier lieu, saviez-vous que beaucoup de joueurs de la NBA s'intéressent au vin ? LeBron James, Dwyane Wade, Carmelo Anthony ou encore Tony Parker en possèdent des collections incroyables et se livrent à d'épatantes soirées dégustation.

Côté foot, on peut d'abord citer Sir Alex Ferguson, le mythique entraîneur de Manchester, propriétaire lui aussi d'une énorme collection avec des allocations - des abonnements qui donnent le droit d'acheter des bouteilles très rares - comme du Château Pétrus ou de la Romanée-Conti. Plus près de nous, parmi les footballeurs, il y a aussi Olivier Giroud et Christophe Jallet, fils de viticulteur et qui a même fait une formation pour pouvoir produire du vin.

Chez les tennismen, Arnaud Clément et Michaël Llodra sont fous de vin et ont une cave à donner le tournis. Ils ont même lancé un bar à vins à Dijon, le Doctor Wine.

Andréa Pirlo produit son propre vin en Italie

D'autres ont poussé l'investissement plus loin, avec des achats de vignobles… Mais beaucoup de reventes aussi, car gérer un domaine peut s'avérer sportif ! Au chapitre des succès, on peut citer Andréa Pirlo, l'un des plus grands footballeurs italiens, qui produit son propre vin dans la région du Monte Netto, l'ancien international français Jean Tigana qui a créé la Dona Tigana à Cassis, ou encore l'ex-joueur français Eric Carrière, qui a lancé les caves Carrière.

On peut aussi penser aux Girondins de Bordeaux, Matthieu Chalmé et Yohann Micoud, qui se sont associés pour créer le château Connivence, un Pomerol très haut de gamme.

Enfin, du côté du ballon ovale, l'icône incontournable qui réunit rugby et vin s'appelle… Gérard Bertrand ! Ancien joueur de Narbonne, capitaine du Stade Français mais aujourd'hui propriétaire de 16 châteaux et domaines en Languedoc, le producteur de vin a presque tendance à nous faire oublier qu'il a d'abord été rugbyman.