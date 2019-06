Jean-Louis Etienne "profondément ému" après la mort de trois marins de la SNSM

INTERVIEW

L’émotion est immense samedi aux Sables-d’Olonne, au lendemain de la mort de trois sauveteurs de la SNSM, dont l’embarcation a chaviré alors qu’ils tentaient de porter secours à un chalutier en grande difficulté dans la mer démontée par la tempête Miguel. Jean-Louis Etienne, médecin et célèbre explorateur, s’est dit "profondément ému" samedi matin sur Europe 1. "C’est une grande tristesse. Je les connais les gars de la SNSM", a-t-il glissé au micro de Bernard Poirette.

"Quand la mer se déchaîne, on n'est rien"

"C’est l’équivalent des guides de haute montagne qui vont chercher les gens en montagne. Eux ils vont chercher les gens en mer. Et quand ils y vont en général c’est que les conditions ne sont pas bonnes. Et hier c’était épouvantable", a poursuivi Jean-Louis Etienne. "J’ai beaucoup navigué. Je vois ce que ça peut représenter, une mer où on peut être en difficulté, où on commence à être inquiet. C’est ce qui a dû se passer sur leur bateau. La vitre qui casse, l’eau qui commence à rentrer. Et ce sentiment que peut -être on peut perdre la vie. Car quand la mer se déchaîne, on n’est rien"

"Il y a eu certainement une imprudence dans la décision de celui qu’on allait secourir", a encore regretté Jean-Louis Etienne. "Mais on les connaît ces gars. C’est comme les pompiers volontaires. Ils se disent ‘les gars il faut y aller quoi’. Et ils y vont".