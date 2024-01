Jean Castex répond à Valérie Pécresse et promet que la RATP s'améliorera «progressivement en 2024»

La présidente de l'autorité organisatrice des transports en Ile-de-France a appelé mardi la RATP comme la SNCF à rétablir une offre de transport de qualité d'ici mars, alors que cinq lignes de métro et trois de RER sont en difficulté. "Le rétablissement de la qualité de service promis pour 2023 se fait toujours attendre", a tancé Valérie Pécresse. "Le retour à la normale post-Covid a trop tardé".

Un tacle auquel a directement répondu le PDG de la régie de transports parisienne, Jean Castex, à l'occasion des vœux du groupe pour 2024. "Si nous respectons l'esprit de Coubertin, il faut travailler en équipe, et ne pas se renvoyer les uns et les autres à leurs responsabilités."

"Nous n'allons pas nier qu'il y a des problèmes"

D'après les derniers chiffres de novembre 2023, les lignes 3, 8, 12 et 13 du métro sont particulièrement en difficulté, avec moins de 85 % d'offre réelle par rapport à l'offre prévue en heures de pointe. La ligne 6 faisait à peine mieux (85,12 %).

Un bilan que ne cherche pas à éluder l'ancien Premier ministre, à la tête de la RATP depuis un peu plus d'un an : "nous n'allons pas nier qu'il y a des problèmes, mais (...) unis pour y faire face, nous avons un peu plus de chance de les résoudre".

4.600 salariés embauchés en 2023, soit 70 % de plus qu'en 2022

Parmi ces écueils : la vétusté de l'infrastructure, un absentéisme du personnel récurrent depuis la pandémie et des difficultés à recruter. "On a, sans doute durablement, changé de monde, et c'est toute notre politique RH (...) qui se trouve questionnée", a-t-il estimé, avant de promettre une politique plus ambitieuse sur le logement auprès de ses employés.

Jean Castex s'est toutefois félicité que le groupe ait réussi à embaucher plus de 4.600 salariés, 70 % de plus qu'en 2022, malgré l'abandon du régime spécial de la régie pour les nouveaux arrivants. Il a également pointé l'explosion du nombre de colis abandonnés, +260 % en 2023 par rapport à 2022, causant des interruptions de trafic.

Sur les lignes de métro plus durablement en difficulté, comme les lignes 7, 8, et 13, Jean Castex a renouvelé son intention que leur automatisation soit accélérée. "Je ne sais pas de quoi sera fait 2024, mais pour la RATP, aucun doute, l'ennui ne nous guettera pas", a-t-il conclu.