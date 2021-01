Jean Castex : les plus de 75 ans pourront se faire vacciner "à partir du 18 janvier"

Les personnes âgées de plus de 75 ans pourront se faire vacciner "à partir du 18 janvier", a annoncé le Premier ministre, Jean Castex, jeudi, lors d'une conférence de presse commune avec le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le chef du gouvernement a précisé que "45.000 personnes" avaient été vaccinées "au cours des cinq derniers jours".

Ces vaccinations "se dérouleront dans des centres de vaccination" puisque "un centre par département a déjà été ouvert" soit "100 sur le territoire", a ajouté le Premier ministre. "À partir de lundi il y en aura 300, puis 600 progressivement jusqu'à la fin du mois de janvier", a-t-il ajouté.

Une situation "plus fragile"

"La situation sanitaire n'est pas revenue à la normale, elle est même devenue plus fragile au cours des dernières semaines" en France, a par ailleurs prévenu le Premier ministre. Ce dernier a rappelé que "chaque jour, 2.500 nouvelles hospitalisations et plus de 200 admissions en réanimation" sont comptées en France, en faisant observer que "cette pression ne s'est pas réduite au cours du dernier mois". "Il est hors de question de désarmer notre système hospitalier", "il n'est pas question que nous baissions la garde dans les semaines à venir", a ajouté Jean Castex.