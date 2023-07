«Je suis déçue» : à Marseille, les victimes démunies face à des commissariats vidés de leurs policiers

Des portes closes face à des citoyens démunis : à Marseille, les commissariats tournent au ralenti. En cause : la vague d'arrêt-maladie au sein des effectifs de police de la cité phocéenne pour protester contre les conditions de mise en détention d'un agent de la BAC Nord qui aurait laissé pour mort un jeune homme, en marge des émeutes suite à la mort de Nahel.

"Vous êtes dans l'obligation de prendre toutes les plaintes"

Alors, quand Annabelle (le prénom a été changé ndlr), vient au commissariat après avoir été victime d'une agression, c'est la douche froide. La Marseillaise, accompagnée d'une amie, présente des traces de lutte sur ses avant bras. Mais lorsqu'elle sonne à l'interphone, pas de réponse. Le peu d'agents présents ne sont pas disponibles. Alors, Annabelle décide d'appeler le 17, toujours plantée devant la porte.

"On ne va pouvoir prendre votre plainte je pense madame", lui explique-t-on au bout du fil. "Vous êtes dans l'obligation de prendre toutes les plaintes", répond Annabelle, encore en état de choc. Mais au bout du fil, la fonctionnaire de police ne peut que comprendre la détresse de la victime, sans pour autant lui proposer de prendre sa déposition.

Pré-plainte en ligne

Finalement, un agent finit par ouvrir la porte. Trois minutes plus tard, Annabelle ressort du commissariat. "Ils sont en sous-effectifs. Ils sont apparemment que 30% à travailler. Donc ils prennent que les cas très graves et je leur ai quand même dit que je suis déçue de voir qu'aujourd'hui on ne pouvait pas prendre ma plainte", explique Annabelle au micro d'Europe 1.

La Marseillaise devra donc remplir une pré-plainte en ligne et revenir au commissariat en début de semaine prochaine.