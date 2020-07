"Je serai sans doute plus observée" : pour la première fois, une femme à la tête de l'École de l'Air

INTERVIEW

"Ce retour me fait extrêmement plaisir." Une trentaine d'années après être passée par l'École de l'Air en tant qu'élève, Dominique Arbiol y revient pour... la diriger. Vendredi, cette femme général prendra officiellement la tête de la structure, qui forme les officiers de l'armée de l'air. Une première symbolique, qui dit beaucoup de la volonté de la France de féminiser ses armées. "Je mesure tout l'honneur qui m'est fait d'être nommée à ce poste prestigieux, et j'en éprouve bien évidement une certaine fierté", réagit la principale intéressée sur Europe 1.

Une "pression" et un "motif de motivation supplémentaire"

"J'espère avoir été nommée essentiellement pour mes mérites et mes compétences", enchaîne immédiatement Dominique Arbiol, qui "mesure le caractère symbolique" de son arrivée à ce poste. "Peu importe le genre, même si je sais que je serai sans doute un peu plus observée, car c'est une première. À moi de gérer cette pression qui est également un motif de motivation supplémentaire."

Pour en arriver là, Dominique Arbiol a gravi tous les échelons de l'armée de l'air. "En début de carrière, j'ai été victime de quotas limitatifs, liés justement au nombre de personnages féminins qui pouvaient accéder à certaines fonctions", se souvient-elle. "En tant que femme, ce simple calcul numérique limitatif me paraissait véritablement inégalitaire : je ne voyais pas où j'avais pu démériter. Heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est une très bonne chose que les valeurs des personnes soient reconnues grâce à leurs compétences et à leur talent. (...) C'est vraiment cette reconnaissance à laquelle nous aspirons tous et toutes."

"Toutes les spécialités sont ouvertes" aux femmes

Avec un parcours professionnel "particulièrement riche et varié", le général espère désormais inspirer de futures vocations, alors que 84% des militaires sont des hommes. "Toutes les spécialités sont ouvertes" au sein de l'armée de l'air, affirme-t-elle. "Je pense que les jeunes femmes peuvent accéder au métier qu'elles souhaitent."

L'armée affiche aujourd'hui l'objectif de 10% de généraux féminins dans deux ans, soit 50 femmes avec des étoiles sur les épaules.