«Je préviens» : la Saône-et-Loire teste une application pour renforcer la sécurité d'un village

Vols de voitures, tentatives d'effractions, cambriolages... Grâce à l'application "Je préviens", les habitants de Sermesse en Saône-et-Loire peuvent signaler tous comportements ou faits suspects, dans un périmètre de trois kilomètres autour de leur domicile, par le simple envoi d'un message d'alerte. Ils peuvent indiquer le lieu mais également envoyer une photo du problème signalé. Lancée en octobre dernier avec l'objectif de renforcer la sécurité dans le village, cette commune de 250 habitants est la première en France à utiliser cette application.

"Ça peut éviter les cambriolages"

"On envoie un message, comme un SMS, et ça va prévenir toutes les personnes qui ont l'application", explique un habitant. Des alertes qui rassurent Daniel. Alors qu'il travaillait, il a été alerté sur son téléphone d'une tentative d’intrusion dans son garage, ce qui a permis à son voisin d’intervenir. "Le voisin est arrivé. Il n'y avait plus personne. Le fait que les gens soient un peu à l'affût de tout et préviennent, ça peut éviter effectivement les cambriolages", raconte-t-il.

"Je n'ai jamais vu une voiture de gendarmes passer"

Un sentiment partagé par Fabrice, chauffeur de bus, souvent absent de son domicile. "Je pars à 6h30, je rentre à 20 heures. Ca fait quand même une grosse journée sans savoir ce qui se passe ici. Même quand je suis en vacances, je n'ai jamais vu une voiture de gendarmes passer dans le quartier, donc c'est bien s'il y a quelqu'un qui me dit 'attention, il y a quelqu'un chez toi'", juge-t-il.

Seule inquiétude : dans ce village, certaines personnes âgées n’ont ni téléphone ni internet et ne pourront pas télécharger l’application.