«Je suis prêt à mettre le prix» : ces Français qui s'équipent face aux cambriolages

"Alors attention, j'appuie sur ma télécommande. On a entendu un bip, c'est armé", explique Raphaël, qui propose une démonstration de son système de sécurité installé dans son appartement. À peine bouge-t-il la main qu'un son strident retentit. C'est le cas au moindre mouvement étrange dans le salon ou l'entrée. Et quelques secondes plus tard, un gaz lacrymogène doit se libérer, affirme-t-il.

Gaz lacrymogène, rayons infrarouges... Par peur d'être confronté à son cambrioleur, Raphaël a fait installer tout un arsenal chez lui, pour un système qui lui a coûté 633 euros. "Je préfère me baser sur un système qui repousse plutôt que d'attendre que la police intervienne", convient-il au micro d'Europe 1, se disant "prêt à mettre le prix" pour se protéger et protéger sa famille.

"300% de plus de chiffre d'affaires depuis le début de l'année"

Prévenir plutôt que guérir, c'est justement le fonds de commerce de Lucas. Il équipe les particuliers contre les home-jacking, et en cinq ans d'activité, son affaire n'a jamais été aussi rentable. "De plus en plus, on fait appel à moi pour du préventif (...). 300% de plus de chiffre d'affaires depuis le début de l'année par rapport aux années d'avant. Si mon système commence à se généraliser, ça en dit long sur le contexte en France. Le risque de face-à-face n'a jamais été aussi grand", souligne celui qui était intervenu dans l'émission Pascal Praud et vous.

En chiffres Selon l'entreprise Verisure, spécialisée dans l'alarme et dans la télésurveillance, plus de 213.000 home-jacking ont eu lieu en France en 2023. Un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes, et dans deux cas sur trois, le cambrioleur pénètre par la porte d'entrée. L'enseigne précise que près d'un home-jacking sur trois a lieu en présence de l'habitant, et près de 7 victimes sur dix ne se sentent plus en sécurité après le cambriolage. Paris, le Nord et les Bouches-du-Rhône figurent enfin sur le podium des départements les plus touchés, ajoute l'entreprise.

Retraités, policiers, maraîchers... L'angoisse du home-jacking n'est plus réservée qu'aux célébrités et qu'aux très fortunés. "Monsieur et Madame Tout-le-monde sont désormais mes clients", appuie le commercial.