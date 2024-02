Alarme, surveillance du voisinage... À chacun sa technique pour tenter de protéger son domicile pendant son absence. Mais malgré les précautions, le nombre de cambriolages a augmenté de 3% en un an, pour atteindre 217.000 intrusions. En Gironde, les chiffres explosent avec 7.968 cambriolages. Le département grimpe sur la troisième marche du podium, juste derrière Paris et les Bouches-du-Rhône. La région est également touchée par les vols à la roulotte.

Deux formes de délinquance

"Moi, j'ai deux véhicules d'entreprise garés devant mon domicile. L'Intérieur d'un des véhicules a été visité dimanche dernier. Ils ont cassé les carreaux. Et ils ont visité le premier véhicule trois semaines avant", raconte au micro d'Europe 1 un Girondin.

Les atteintes aux biens ont augmenté de 4% en 2023 en Gironde, avec des voleurs qui n'ont pas tous les mêmes méthodes et pas tous la même organisation. "Il y a de la délinquance locale. Les gendarmes arrivent à déterminer, par rapport à la signature du cambriolage, si c'est du local ou si c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur", explique le colonel Eddy Horus.

Des équipes spécialisées déployées

"Et puis, il y a aussi une délinquance qui vient de l'étranger, bien souvent des pays de l'Est. On projette une équipe de plusieurs individus qui vont arpenter les rues, s'imprégner des habitudes des gens de la rue et au moment où ils sont sûrs de pouvoir taper, ils tapent et c'est extrêmement rapide. On a quelques exemples. Et souvent, à l'issue du cambriolage, des véhicules sont chargés et repartent immédiatement dans les pays de l'Est", poursuit-il.

Alors, pour contrer cette augmentation, la gendarmerie de la Gironde déploie et s'appuie sur des jets des groupes d'enquêtes spécialisés dédiés à la lutte anticambriolages.