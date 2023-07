«Je ne veux pas être perdu à la rentrée» : les stages de révisions cartonnent pendant les vacances

Pour les grandes vacances, 82% des familles ont opté pour le traditionnel cahier de vacances pour les enfants. Une chose est sûre : les vacances ne riment pas avec farniente pour tout le monde. 10% des parents choisissent même d'inscrire leurs enfants à des stages intensifs de révisions. Objectif : se remettre à niveau avant la rentrée. Europe 1 a assisté à un stage de maths.

"Je me suis dit que ça pouvait être bénéfique"

Cahiers ouverts, et les yeux rivés sur sa calculatrice, Clara, 17 ans, très concentrée, corrige ses exercices. Pourtant, au départ, sacrifier une semaine d'été sur l'autel des racines carrées, des équations et autres dénominateurs communs, ce n'était pas gagné. "Quand mes parents m'ont dit que je devais faire un stage de maths, j'étais un peu dégoûtée parce que c'est les vacances et j'ai envie de profiter mon été", reconnait l'adolescente. "Mais je me suis dit que ça ne pouvait être que bénéfique pour moi, pour la rentrée en terminale."

Abdennour, lui, a choisi de son plein gré de faire des maths pendant l'été pour réviser ses cours de première. "Ça fait deux mois que je n'avais pas eu de prof de mathématiques et du coup, il fallait que je revois les cours pour ne pas être perdu à la rentrée", explique-t-il.

Entre 200 et 600 euros la semaine

Les stages d'été rencontrent un grand succès : les réservations ont augmenté de 20% cet été par rapport à l'an dernier. De quoi remplir les salles de classe, mais aussi les comptes des entreprises de soutien scolaire. "On est sur un atterrissage à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 1,5 million effectué sur l'activité stages, soit 15% supérieure à l'année précédente", détaille Naël Hamameh, directeur général des cours Legendre.

Il faut compter entre 200 et 600 euros pour une semaine de stage intensif.