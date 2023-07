«Ça fait passer le temps un peu quand on s’ennuie» : les cahiers de vacances ne connaissent pas la crise

Glisserez-vous, de gré ou de force, un cahier de vacances dans la valise de vos enfants lors de votre départ en vacances ? C’est un classique qui marche toujours. Depuis une dizaine d’années en effet, les ventes sont en légère hausse. Le secteur des livres parascolaires, qui comprend majoritairement les cahiers de vacances, est ainsi passé de 24,5 millions d’exemplaires vendus en 2012 à 25,7 millions en 2022, d’après le Syndicat national des éditeurs.

"Le cahier de vacances et moi, on n'est pas très amis"

Dans une librairie parisienne, la veille des grandes vacances, parents et grands-parents s’affairent autour du présentoir coloré des cahiers de vacances, qui n’a cependant pas la côte auprès des enfants. "J'ai moyen envie quand même…", confie un garçon au micro d'Europe 1. "Le cahier de vacances et moi, on n'est pas très amis", réplique un autre.

Les exercices contenus dans ces cahiers permettent pourtant de préparer sereinement la rentrée. Lunettes rondes sur le nez, André, 10 ans, confirme. "Ça fait passer le temps un peu quand on s’ennuie", ajoute ce futur collégien qui rentre en 6e en septembre.

Des exercices à faire en s’amusant, sans obligation

"Ce qui me plaît, c'est plutôt les mathématiques et l'anglais aussi", précise André. "J'aime bien les jeux, les histoires, mais les images je n’en ai pas toujours besoin". Et ça ne doit pas être une contrainte, explique sa mère : "Il n'a pas à le faire tous les jours, ça reste très libre", justifie-t-elle. "Donc le cahier de vacances est là, sous les yeux des enfants, et quand ils ont envie de le faire, ils le font, tout simplement".

"Il faut entretenir son niveau scolaire"

Viviane, grand-mère et professeure de CP à la retraite, prépare un gros stock pour ses petits enfants. "Parce qu'avec deux mois d'interruption d'école, il faut entretenir son niveau scolaire", rappelle-t-elle. Mais certains chanceux y échappent, comme Joseph. "Je détestais ça, donc hors de question que mon fils ai un cahier de vacances", glisse son père Xavier. "Moi, j'aime pas ça, du coup ça m'arrange !", se réjouit Joseph.

Mais son père insiste : la lecture de romans sera, en revanche, obligatoire cet été.