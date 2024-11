«Je ne me remets pas de la façon dont ma mère est partie», confie avec émotion le fils de Mireille Knoll

Après avoir évoqué l'inquiétude ressentie au sein de la communauté juive française dans un contexte de résurgence des actes antisémites, Allan Knoll s'est également confié sur la tragédie de la disparition de sa mère. Il partage au micro d'Europe 1 sa difficulté de vivre après un tel drame.

"On ne vit pas comme on devrait vivre"

C'est avec émotion qu'Allan Knoll a répondu à la question de Pascale de La Tour du Pin, l'interrogeant sur sa manière de vivre avec la perte douloureuse de sa mère. En 2018, Mireille Knoll avait été sauvagement assassinée à son domicile parce qu'elle était juive.

Si chaque individu est amené à voir disparaitre l'un de ses proches, a-t-il rappelé, cela "dépend de la façon dont le parent disparaît. Je ne me remets pas de la façon dont ma mère est partie". Mentionnant son frère également anéanti par le drame, il évoque la difficulté de vivre avec ce poids. Une douleur qui ne s'efface jamais : "On ne vit pas. On ne vit pas comme on devrait vivre".