Inondations dans le Pas-de-Calais : Bruno Le Maire se déplacera ce lundi

Après Emmanuel Macron et Élisabeth Borne, c'est au tour de Bruno Le Maire, pour le gouvernement, de faire le déplacement dans le Pas-de-Calais. Le département est touché par d'importants épisodes de crues et d'inondations ces derniers jours. Et le ministre de l'Économie se rendra sur place ce lundi 20 novembre, notamment dans la commune de Blendecques, confie son maire à Europe 1, confirmant une information de La Voix du Nord.

Blendecques, une commune très touchée par les intempéries

La commune de Blendecques est spécialement touchée par ces intempéries. En début de semaine, Europe 1 s'y était rendue, à la rencontre de sinistrés qui ont mis en place une solidarité dans le village. Le gymnase avait notamment été transformé en centre d'hébergement, et une baraque à frites s'était installée à côté de cette salle de sport pour distribuer des repas. Des dons affluaient également de toutes parts.

Une entraide est saluée par Pascal : "Pour ça, on ne va pas se plaindre ! Les gens sont venus nous chercher en barque. Ils ont été plus rapides que les pompiers. Et puis les gens, ils sont gentils. Mais c'est une situation qui ne peut pas durer".