«Je m'en fous» : les comptes pour ados d'Instagram sont loin de faire peur aux 13-17 ans

Stéphanie a 14 ans mais sur Instagram, elle en a 21. Alors quand elle a appris que le réseau social allait mettre en place des "Comptes Adolescents" avec des restrictions pour les 13-17 ans, cela ne lui a fait ni chaud ni froid. "Moi, je m'en fous un peu parce que j'ai un peu menti sur mon âge", glisse-t-elle dans un sourire malicieux au micro d'Europe 1. Une pratique très courante chez les collégiens lorsqu'ils s'inscrivent sur Instagram. Résultat, elle ne sera pas concernée par les mesures de restrictions que veut mettre en place Meta avec ce type de compte.

"Mon compte est déjà en privé"

Et quand bien même ces ados seraient pris dans les mailles du filet, cela ne changerait pas grand-chose selon eux. Ils pointent même des mesures dérisoires, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité du compte privé par défaut pour les moins de 16 ans, qui empêche de rendre visible à la face du monde leurs publications. "Mon compte est déjà en privé", témoigne un collégien. "Je ne poste pas ma tête, je fais juste des stories. Je n'ai pas envie que tout le monde sur les réseaux voit ce qu'il se passe sur mon compte."

Des mesures qui peinent donc à convaincre les principaux intéressés, mais également leurs parents. "Je pense que c'est impossible de revenir en arrière", lâche Laurence, mère de famille et animatrice périscolaire. "Ils les utilisent [les réseaux sociaux, ndlr] de manière compulsive, on a ouvert toutes les vannes et maintenant, on se rend compte des soucis qu'il y a."

>> À DÉCOUVRIR - Les origines d'Instagram

Pour cette mère de famille comme pour la majorité des parents interrogés, seul un contrôle beaucoup plus strict de l'âge des utilisateurs serait la solution. Une mesure inenvisageable selon Instagram, pour des raisons de confidentialité.