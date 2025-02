Instagram : une fonctionnalité très attendue arrive enfin sur la plateforme

Une fonctionnalité très attendue fait enfin son arrivée sur Instagram : il sera désormais possible de mettre les Réels sur pause en un simple clic ! Déjà disponible sur Tiktok, cette mise à jour était très demandée par les internautes.

Une mise à jour très attendue par les utilisateurs arrive sur Instagram. Le groupe Meta a finit par entendre les doléances de ses usagers et va enfin permettre de mettre sur pause les Reels ( vidéos courtes ) comme on pouvait déjà le faire sur TikTok. Ces formats courts sont ceux qui fonctionnent le mieux sur les réseaux sociaux, entrainant le phénomène du "scroll".

Pour cette nouvelle fonctionnalité, il suffira d'appuyer sur la vidéo pour la mettre sur pause, une action qui coupait le son de la vidéo jusqu'à présent. Meta a cependant indiqué que cette actualisation ne serait pas encore disponible sur l'ensemble du globe.

62 milliards de dollars de bénéfices

Si le groupe de Mark Zuckerberg essaie le plus possible de ressembler à son concurrent chinois, il propose aussi des sommes d'argent conséquentes aux influenceurs qui acceptent de faire la pub des plateformes sur Snapchat, YouTube et Tiktok.

En 2024, Meta a réalisé un chiffre d'affaires net de 62 milliards de dollars, et si Mark Zuckerberg domine largement le monde des réseaux sociaux, il ne compte pas s'arrêter là : avec ces bénéfices, le milliardaire a l'intention d'investir dans l'intelligence artificielle afin de minimiser l'ascension de Deepseek, un nouveau concurrent chinois.