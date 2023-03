«Je fais l'impasse sur le savon et le dentifrice» : ces Français face à l'inflation des produits hygiéniques

Face à l'inflation, les Français sont de plus en plus nombreux à faire l'impasse sur les produits d'hygiène. On enregistre +13% d'augmentation en moyenne sur un an. Selon un sondage Ifop publié le 21 mars, un tiers des Français se privent même de certains produits tels que le savon, le shampooing, le papier toilette et le dentifrice.

C'est le cas de Myriam. À la fin du mois, il ne lui reste plus que 200 euros pour nourrir ses cinq enfants. Cette mère de famille rencontrée par Europe 1 à Toulouse, en Haute-Garonne, doit donc faire des choix. "Je suis obligée de faire l'impasse sur certains produits comme le savon et le dentifrice. Il y a des dentifrices qui coûtent plus de 3 euros. Je suis contrainte d'aller voir des associations pour que l'on puisse m'en vendre un peu moins cher ou m'en donner."

Ces Français qui se lavent sans savon

Comme elle, ils sont 3,5 millions à ne plus acheter de dentifrice, faute de moyens. Cette précarité hygiénique impacte de plus en plus de Français, selon Dons Solidaires. "Les Français sont deux fois plus nombreux qu'en 2021 à contrôler la consommation de papier toilette, c'est à dire 13% d'entre eux contre 6% en 2021", estime Dominique Besançon, déléguée générale de l'association qui se mobilise contre la précarité matérielle et hygiénique.

Elle ajoute : "Certains espacent aussi les lavages pour réduire l'utilisation de shampoings. Certains disent qu'ils se lavent le corps sans savon. Ça concerne 8% des Français interrogés, contre 4% en 2021." Et pour la première fois, ce phénomène touche aussi bien les jeunes que les retraités ou les travailleurs précaires.

L'Assemblée nationale a adopté le 15 mars une proposition de loi interdisant les rabais de plus de 34% à partir du mois de mars 2024. Un plafonnement qui va peser un peu plus sur le budget au moment où un tiers des Français se privent de certains produits d'hygiène.