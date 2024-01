«J'ai un pétard qui m'a explosé dans la main» : à Strasbourg, une nuit chargée du 31 au service SOS Mains

REPORTAGE

Chaque année, c'est la même rengaine. Avec les nuits, parfois arrosées et festives du Nouvel An, les services des urgences hospitalières sont souvent chargés. Europe 1 a passé la nuit aux côtés des soignants du service SOS Mains de l'hôpital de Strasbourg.

Une plaie profonde

Comme à chaque Nouvel an, les effectifs ont été doublés au service SOS Mains de l'hôpital HautePierre de Strasbourg. Clara, 21 ans, arrive sur un brancard, emmené par les pompiers. "J'ai un pétard qui m'a explosé dans la main, c'est-à-dire un tube qui tire huit coups. Les sept ont tiré en l'air et le huitième dans ma main", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Après lui avoir fait passer un scanner et avoir inspecté la plaie, le diagnostic du docteur Facca, la cheffe de service, tombe. Clara va devoir être opéré. "Il y a une plaie très profonde au niveau de la première commissure entre le pouce et l'index. C'est le pré-stade avant l'arrachement du pouce. Donc là, c'est une plaie, mais qui va quand même nécessiter l'intervention au bloc opératoire", détaille la cheffe de service.

Trois mois d'arrêt de travail

Une intervention de microchirurgie de près d'une heure est prévue pour poser des broches et maintenir le pouce en place. "Souvent, on est obligé de brocher pendant à peu près six semaines et donc on commence la rééducation après l'ablation des broches. Si quelqu'un a un travail manuel, on part au moins sur trois mois d'arrêt", poursuit le docteur Facca.

C'est le cas de Clara, coiffeuse de métier. Et même si elle garde le sourire, elle le jure, elle ne touchera plus à des pétards. "Oui, du coup, j'ai eu ma dose", sourit la jeune fille. Au total, ce sont une dizaine de patients qui sont pris en charge chaque nuit de la Saint-Sylvestre par les services spécialisés de SOS Mains.