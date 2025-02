«J'ai jamais vu ça» : des animateurs de C8 se mobilisent contre la suppression de la chaîne

Quel avenir pour les chaînes C8 et NJR12 ? Le rapporteur public du Conseil d'État a demandé ce vendredi le rejet des recours des deux chaînes qui contestent le non-renouvellement de leurs fréquences télé. Le Conseil d'État devrait rendre sa décision la semaine prochaine. Les deux chaînes doivent cesser d'émettre le 28 février prochain.

En arrivant cet après-midi au Conseil d'État, certains animateurs phares de la chaîne confiaient avoir l'impression d'assister à l'enterrement de C8. La mine sombre et défaitiste en s'installant sur l'un des bancs de la salle d'audience.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je suis choqué par tout ce qui arrive"

Bernard Montiel n'a pas caché son émotion alors que la chaîne pourrait cesser d'émettre dans moins de 15 jours : "C'est quand même dingue de stopper une chaîne qui marche, qui est aimée des spectateurs. Ça fait quand même plus de 40 ans que je suis à la télévision, j'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Je suis choqué par tout ce qui arrive".

Le rapporteur public a demandé le rejet des recours des chaînes C8 et NJR12, mais Gérald Brice Viret, directeur général de Canal +, garde espoir. Il rappelle que C8, sixième chaîne de la TNT en janvier, est très populaire : "C'est très dur d'entendre que nous ne sommes qu'une chaîne sans spécificité et que la chaîne C8 n'est pas reconnue. C'est faux, c'est l'inverse. C'est la chaîne dont on parle le plus. Direct 8 puis C8 a réussi à se positionner parmi les chaînes les plus puissantes de la TNT".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La fermeture de la chaîne entraînerait des centaines de suppressions de postes. Le Conseil d'État devrait rendre sa décision la semaine prochaine.